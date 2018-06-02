شرطة أبوظبي توقف "مفحطين" تسببوا في وفاة شاب دهسا

توفي شاب "عربي الجنسية " في التاسعة عشر من العمر في حادث دهس وقع أمس الجمعة في مدينة العين، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى

وأوضح العقيد احمد محمد الزيودي مدير ادارة المرور في العين بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي أن المتوفي كان متواجداً في الجزيرة الوسطى للطريق، أثناء إجراء سائقان سباقاً بسيارتيهما ونتيجة للسرعة الزائدة تدهورت احداهما وانحرفت عن المسار ودخلت إلى الجزيرة الوسطى للطريق وتسببت بدهس الشاب ووفاته.

واشار الى ان دوريات المرور وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق واتخذت الإجراءات اللازمة، وتمكنت من ضبط السائق المتسبب في الحادث الذي تعرض إلى إصابة وقامت بنقله الى المستشفى لتلقي العلاج، كما ضبطت سائق المركبة الأخرى بعد هروبه من مكان الحادث لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

وأكد ان شرطة مباحث المرور تلاحق الاشخاص الذين قاموا بتصوير الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التصرف غير حضاري ويشجع الشباب الآخرين على ارتكاب مثل هذه الحوادث وهوتصرف يوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبة.

واوضح العقيد الزيودي ان دوريات المرور تقوم بحملات مستمرة في العين لضبط الحركة المرورية ومنع اية تجاوزات قد تقوم بها فئة من الشباب.

وقال ان شرطة المرور قامت بضبط بعض الشباب المتسابقين في منطقة الحادث واتخذت بشأنهم الاجراءات القانونية اللازمة.

وحذرمن التسابق بالسيارات والقيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية بالمركبات والقيادة بدون رخصة قيادة وبدون لوحات أرقام، وادخال تعديلات على المركبات لإصدار ضجيج اثناء القيادة بهدف المباهاة ولفت الانظار، الامر الذي يعرض حياة هؤلاء الشباب ومستخدمي الطريق للخطر.

واكد استمرار الرقابة من خلال الدوريات المرورية للحد من مثل هذه المظاهر السلبية ومراقبة المناطق التي تشهد التجمعات الشبابية " لتفحيط الويلات " والحد من القيادة بطيش وتهور وسرعة جنونية خاصة في ساعات متأخرة من الليل

ودعا الأسر الى مراقبة سلوكيات الأبناء خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل في شهر رمضان والعطلات الدراسية، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وتحذيرهم من القيادة بدون رخص أو لوحات ارقام للسيارات، والقيام بحركات استعراضية خطرة بالمركبات حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.