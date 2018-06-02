إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول البرازيل وبربادوس

أعفت جمهورية البرازيل مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الحصول على تأشيرة السفر المسبقة حيث أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية البرازيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من اليوم، وذلك رغبة من كلا البلدين في تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى دولة بربادوس دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

ويأتي هذا الاعفاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس في الولايات المتحدة الأميركية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بربادوس .

ووقع المذكرة ممثلا للدولة معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وعن جانب بربادوس سيلوين هارت سفيرها في واشنطن.

ومع دخول اتفاقية الإعفاء المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل حيز النفاذ وتوقيع التفاهم مع بربادوس يصل عدد الدول التي تعفي مواطني الدولة من التأشيرات المسبقة إلى 152 دولة.

تفاصيل

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن حملة جميع جوازات السفر الإماراتية يمكنهم دخول أراضي جمهورية البرازيل بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً خلال 12 شهراً.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة البرازيل تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

وأضاف إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكدا أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

جهود

وقال السفير أحمد الهام الظاهري إن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة يمكنهم دخول أراضي دولة

بربادوس دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

ويذكر أن بربادوس هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرىبلغ مساحتها 431 كيلومترا مربعا وتقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي.

تحديثات

ووفقا لآخر التحديثات يتربع جواز السفر الإماراتي «العادي» حاليا في المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا، كما يتربع على المركز الـ14 على مستوى العالم.

وشهدت السنوات الماضية العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين الصديقين وكان من أهم هذه الزيارات التي عكست قوة وتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في إبريل 2014 .

وزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في 16 مارس 2017 وزيارة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مايو 2017 وزيارة وفد من وزارة الدفاع الإماراتية لجمهورية البرازيل للمشاركة في المعرض العسكري «LAAD» في أبريل 2017 وزيارة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في نوفمبر 2014.

بالمقابل استقبلت دولة الإمارات عددا من كبار المسؤولين البرازيليين وعلى رأسهم ميشيل تامر الذي زار الدولة في نوفمبر 2013 .

وكان آنذاك نائبا للرئيس البرازيلي وزيارة جواو كارلوس ميريليس وزير الطاقة والتعدين في ساو باولو للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2017 وزيارة الوفد البرلماني البرازيلي للدولة في أكتوبر 2017 وزيارة راؤول جونجمان وزير الدفاع البرازيلي للدولة في ديسمبر 2017 بالإضافة إلى زيارة السيناتور فيرناندو كولور رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي في أبريل 2018.

علاقات

وتتميز العلاقات الثنائية الإماراتية البرازيلية بأنها تاريخية ومتطورة باستمرار وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية بتاريخ 26 مايو 1974، وافتتحت سفارة جمهورية البرازيل في أبوظبي عام 1978 في حين تم افتتاح سفارة الدولة في العاصمة برازيليا عام 1991 لتكون بذلك أول سفارة للدولة في أمريكا الجنوبية كما تم افتتاح قنصلية الدولة في ساو باولو في أكتوبر 2013.

وفي ما يتعلق بعلاقات التبادل التجاري تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية كشريك تجاري للبرازيل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة الماضية 2017 ما يعادل 2.694 مليار دولار.

ويفوق حجم الاستثمار الإماراتي في جمهورية البرازيل ما قيمته 3,5 مليارات دولار أمريكي وتتمثل أبرز الشركات والجهات الإماراتية التي تستثمر في قطاعات مختلفة في البرازيل في طيران الإمارات وطيران الاتحاد وموانئ دبي العالمية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ممثلة بشركة «Interamerican Network» .

وفرع بنك أبوظبي الأول في ساو باولو ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال شركة «AVIAREPS 7» وشركة مبادلة في ريو دي جانيرو - وتغطي كافة ولايات البرازيل - ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من خلال شركة «TM Latin America 9» ومجموعة دناتا من خلال الاستحواذ على شركة «RM Ground Service» في نوفمبر 2015.

وترتبط دولة الإمارات وجمهورية البرازيل بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النافذة والتي من أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني ومذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات النقل الجوي ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة البورصات والأوراق المالية البرازيلية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة واخرى حول الإعفاء المتبادل على دخل الناقلات الجوية العاملة في النقل الجوي الدولي ومذكرة تفاهم لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/‏‏ الرسمية.