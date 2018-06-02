«طرق دبي» تطرح أرقاماً ثلاثية ورباعية وخماسية في مزاد إلكتروني

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح ما يقارب 250 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً خلال مزادها الإلكتروني الـ 53 المقبل.

وذلك للوحات المركبات من الفئات (H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T) على أن يبدأ التسجيل للمزاد بعد غدٍ الأحد لينطلق في 10 يونيو الجاري ولمدة 5 أيام.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن عملية المشاركة في المزاد تتم من خلال التسجيل عبر قنوات تواصل مختلفة؛ إما عبر موقع الهيئة www.rta.ae، أو التوجه إلى مراكز إسعاد المتعاملين في دبي وطلب المساعدة من الموظفين بإتمام عملية التسجيل والمشاركة في المزاد.

حيث يتطلب من المشاركين إيداع مبلغ 5 آلاف درهم كتأمين ودفع مبلغ 120 درهماً رسوم الاشتراك قبل البدء في المزاد، سواء بالدفع ببطاقة الائتمان أو تقديم شيك موجه إلى الهيئة، لافتاً إلى أن الإدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين إلى المتعاملين بعد انتهاء المزاد، وذلك كل حسب طريقة إيداعه للمبلغ.