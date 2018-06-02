شرطة المرقبات تكرّم مصرياً أسهم في القبض على مطلوب

كرم العقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، بحضور الملازم أول إبراهيم كاظم، رئيس قسم الشؤون الإدارية، حمدي عبدالعزيز بهنسي، مصري الجنسية.

وذلك تقديراً لتعاونه مع أحد أفراد دورية أمنية في إلقاء القبض على أحد المتهمين في منطقة الاختصاص.

تقدير

وقدم العقيد عيسى سالم شهادة شكر وتقدير وهدية عينية للشاب المصري حمدي بهنسي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم مع الشرطة والأجهزة الأمنية في الدولة.

وسام

ومن جانبه تقدم بهنسي بجزيل الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي لتكريمها له، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له لتقديم المزيد من التعاون مع الشرطة.