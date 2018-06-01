بربادوس تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى دولة بربادوس دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

يأتي هذا الاعفاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة بربادوس.

وقع المذكرة ممثلا للدولة معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعن جانب بربادوس سعادة "سيلوين هارت" سفيرها في واشنطن.

وعلى هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم هنأ معالي يوسف العتيبة حكومة وشعب دولة بربادوس بتولي ميا موتلي منصب رئيسة الوزراء في البلاد والذي جاء بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات العامة التي أجريت في الرابع والعشرين من مايو الماضي وأعرب عن شكره وتقديرة لحكومة بربادوس على تأكيدها المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.

وقال سعادة السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة يمكنهم دخول أراضي دولة بربادوس دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

وأوضح الظاهري أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكدا أن إلتزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن بربادوس هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى.

بلغ مساحتها 431 كيلومترا مربعا.. وتقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي.

كانت الجزيرة مستعمرة إسبانية وبرتغالية تعرف باسم لوس باربادوس أو أوس باربادوس ثم أصبحت مستعمرة بريطانية في وقت لاحق، ويقدر تعداد سكانها بنحو 284,589 نسمة منهم حوالي 80 ألفا يعيشون في أو حول "بريدج تاون" أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها.

وفي عام 1966 أصبحت بربادوس دولة مستقلة ضمن رابطة دول الكومنول.

وتعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطورا.