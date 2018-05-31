حاكم دبي يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (22) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة معالي محمـد إبراهيــم الشيـــباني.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: سلطان بطي بن مجرن نائبا للرئيس وداوود عبدالرحمن الهاجري، وعبدالله فاضـــل المزروعـي وعبيد سعيد بن مسحار وهـدى حمـدان الحميري بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسـسة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.