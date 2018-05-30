"الياه سات" تعلن عن إتمام مهمة "الياه 3" بنجاح

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات) الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، عن نجاح مهمة القمر الصناعي "الياه 3"، بعد النجاح الكامل للاختبارات اللازمة لتشغيل خدمات القمر الصناعي، وذلك من الموقع المداري 20 درجة غرباً، ليصبح الآن جاهزاً لدعم تفعيل الخدمات التجارية التي تقدمها "الياه سات".

ويشكل إطلاق القمر الصناعي "الياه 3" خطوة هامة في إطار استراتيجية "الياه سات"، الهادفة لتوسيع نطاق تغطية خدمات الاتصالات الفضائية، التي توفرها الشركة عبر حزمة الترددات "Ka"، لتصل إلى 19 دولة إضافية في إفريقيا، ولتغطي للمرة الأولى السوق البرازيلية بخدمات الإنترنت الفضائي.

وفي هذه المناسبة، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات": "يشكل النفاذ للإنترنت دوراً محورياً في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. كما تلعب خدمات انترنت النطاق العريض دوراً مهماً في توفير فرص جديدة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة. ونحن سعداء بالفرص العديدة التي سيُتيحها قمرنا الصناعي الثالث ، "الياه 3"، كما إننا ملتزمون بتقديم خدمات اتصالات فضائية موثوقة وبأسعار متناولةللمناطق الأكثر احتياجاً في العالم، وذلك بناءً على النجاحات التي حققناها كشركة رائدة في مجال الاتصالات الفضائية في كلٍ من إفريقيا، والشرق الأوسط ،وجنوب غرب آسيا".

ويعود نجاح مهمة "الياه 3" للمشروع الذي شارك فيه مهندسون إماراتيون بالشراكة مع نظرائهم في شركة "أوربيتال إي تي كي"، من خلال إدارة المشروع منذ مراحل التصميم المبدئية للقمر، إلى وضعه على موقعه المداري المحدد بنجاح.

وأضاف محمود: "لقد كانت تجربة عظيمة بالنسبة لنا، ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخرٍ لشركة "الياه سات" ولدولتنا الحبيبة، حيث أشرفت كوادرنا الوطنية على كافة المراحل الحيوية للمشروع، بما في ذلك تصميم وبناء وإطلاق القمر الصناعي. ونحن الآن نتطلع إلى إطلاق خدماتنا التجارية التي سنقدمها عبر "الياه 3" خلال الأسابيع القادمة."

والجدير بالذكر أن "الياه 3" هو ثالث قمر صناعي لشركة "الياه سات"، ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات "Ka"، ويعتمد على الدفع الكهربائي الهجين بتقنية "جيوستار-3"، وتم تصنيعه من قبل شركة "أوربيتال إي تي كي"، وتم إطلاقه على متن الصاروخ "آريان 5" من قبل شركة "أريان سبيس" يوم 26 يناير 2018 الساعة 02:20 فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة كورو في غويانا الفرنسية.