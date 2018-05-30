«البيان» تنشر أسماء 250 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن اعتماد 250 قرار دعم سكني وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد أسماء المستحقين للدعم السكني بقيمة 174 مليون درهم وذلك ضمن 1000 قرار دعم سكني التي أعلن عنها البرنامج في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك .

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وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: "إن هذه المبادرة جاءت تأكيداً على التزام البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وانطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة واستمراراً لرؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي جعل استقرار الأسرة وسعادتها في مقدمة الأولويات وترجمها عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين".

وصرح النعيمي: "إننا في "عام زايد" نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد وننتهز خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع في شهر العطاء تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق".

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 155 قرضاً 95 منحة سكنية وتنوع ما بين 175 من فئة بناء جديد و10 من فئة استكمال مسكن و2 من فئة صيانة على مسكن و37 من فئة شراء مسكن و11 من فئة مسكن حكومي و16 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن .

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 175 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 10 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة صيانة مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد 2 من مستحقي فئة صيانة مسكن، وتعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

فئة إضافة على مسكن

كما وتضمنت الدفعة 16 من فئة إضافة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 37 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

فئة مسكن حكومي

واعتمد البرنامج أسماء 11 من فئة مسكن حكومي، ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.