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الإجابة على أسئلتكم الشرعية المتعلقة بالصيام اليوم في «فتاوى لايف»

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يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء 30 مايو 2018 الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج للإجابة حول تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.

وستتناول الحلقة الثانية من البرنامج الذي تطلقه "البيان" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موضوع أهمية الدعاء في شهر رمضان المبارك وأبواب إجابته فيما سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يذكر أن الحلقة ستبث الحلقة في تمام الساعة 11:30 صباحاً ولمدة نصف ساعة.

 يمكن للقراء التفاعل معنا  عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

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