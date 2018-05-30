الإجابة على أسئلتكم الشرعية المتعلقة بالصيام اليوم في «فتاوى لايف»

مباشر.. فتاوى حول أسئلتكم الشرعية المتعلقة بالصيام في برنامج #فتاوى_لايف مع الدكتور محمد الكبيسي @IACADDUBAI https://t.co/gRXzeHAFa8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 30, 2018

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء 30 مايو 2018 الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج # فتاوى_لايف للإجابة حول تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.

وستتناول الحلقة الثانية من البرنامج الذي تطلقه "البيان" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موضوع أهمية الدعاء في شهر رمضان المبارك وأبواب إجابته فيما سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يذكر أن الحلقة ستبث الحلقة في تمام الساعة 11:30 صباحاً ولمدة نصف ساعة.