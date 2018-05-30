محمد بن زايد يلتقي رفاقه طياري القوات الجوية في منزل محمد القبيسي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رفاق سموه من طياري القوات الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل سعادة الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وذلك بمنطقة الكرامة بأبوظبي.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقائهم و تبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي عزيزا آمنا مستقرا و أن يديم موفور الصحة و العافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رفاقه من طياري القوات الجوية الأحاديث الودية بما يجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة و أبناء الوطن.

و استحضر الجميع ذكريات تشكيل أول سرب للطيران العمودي و أهم اللحظات والمواقف التي مروا بها خلال تلك الفترة .. داعين الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بواسع رحمته وغفرانه الذي كان لدعمه الكبير للقوات المسلحة الفضل العظيم في انطلاقة مسيرة التحديث و التطوير لقواتنا المسلحة لتصل إلى أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.