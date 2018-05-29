عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية كندا

عبدالله بن زايد خلال لقائه وزيرة خارجية كندا pic.twitter.com/aYcqmcVR5q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2018

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الكندية " اوتاوا " معالي كرستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، معرباً عن تطلعه إلى تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبها رحبت معالي كرستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. مشيرة إلى أن زيارة سموه إلى كندا تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.