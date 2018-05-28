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إطلاق مجلس شباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

ناصر الهاملي يتوسط أعضاء مجلس شباب القطاع الخاص | من المصدر

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أطلق معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، «مجلس شباب القطاع الخاص» الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، ويعمل تحت مظلة الوزارة، والذي يجسد منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلية للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة وشبه الحكومية، ويختص بإبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص وإقامة حلقات شبابية للتعرف إلى آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها.

 

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ـــ إطلاق مجلس شباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص

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