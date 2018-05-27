أمام محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد يؤدي اليمين رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في قصر زعبيل مساء أمس، اليمين القانونية كرئيس لجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي.

أمام محمد بن راشد وبحضور حمدان بن محمد.. عبد الله غباش يؤدي اليمين القانونية مديراً عاماً للجهاز

كما أدى معالي عبدالله محمد غباش اليمين القانونية كمدير عام للجهاز، حيث أقسم سمو الشيخ مكتوم ومعالي غباش على أن يكونا مخلصين لصاحب السمو الحاكم، وأن يحترما التشريعات السارية في الإمارة، وأن يعملا على حماية المال العام، ويؤديا عمليهما بأمانة وصدق.

وقد دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسمو نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية ومدير عام الجهاز بالتوفيق في خدمة الصالح العام والحفاظ على المال العام من الهدر والإنفاق غير المنظم وبما يضر بمصلحة الوطن والمواطن، متمنياً سموه لهما النجاح في أداء مهامهما على خير ما يرام.