أمام محمد بن راشد ..مكتوم بن محمد يؤدي اليمين كرئيس لجهاز الرقابة المالية في دبي

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي وبحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في قصر زعبيل مساء اليوم اليمين القانونية كرئيس لجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي.

كما أدى معالي عبدالله محمد غباش اليمين القانونية كمدير عام للجهاز حيث أقسم سمو الشيخ مكتوم ومعالي غباش على أن يكونا مخلصين لصاحب السمو الحاكم وأن يحترما التشريعات السارية في الإمارة وأن يعملا على حماية المال العام ويؤديا عملهما بأمانة وصدق.

وقد دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسمو نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية ومدير عام الجهاز بالتوفيق في خدمة الصالح العام والحفاظ على المال العام من الهدر والإنفاق غير المنظم وبما يضر بمصلحة الوطن والمواطن متمنيا سموه لهما النجاح في أداء مها مهما على خير ما يرام.