خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون العاهل الأردني ورئيس الأرجنتين

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد استقلال بلاده، وإلى ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني، وماوريسيو ماكري.