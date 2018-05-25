مركز الأرصاد: الإمارات خارج مسار اعصار مكونو

جدد المركز الوطني للأرصاد تأكيده على ان دولة الامارات تقع خارج مسار اعصار "مكونو" الذي تشكل مؤخرا في بحر العرب وذلك بحسب خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى.

وذكر المركز في بيان له اليوم " مازالت خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى تشير إلى عدم وصول الإعصار إلى دولة الإمارات وينحصر تأثيره في تدفق كتل هوائية رطبة تعمل على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة ليكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم بوجه عام ".

وأشار البيان الى تحول إعصار "مكونو" المداري إلى الفئة الثانية مع استمرار حركته في اتجاه شمال - شمال غرب بسرعة 7 كم / س ويبعد مركز الإعصار حوالي 150 كم عن مدينة صلالة العمانية ويبعد 340 كم عن جزيرة سقطرى وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 157 إلى 167 كم / س.

وتوقع المركز في بيانه استمرار حركة الاعصار في اتجاه الشمال ليصل إلى السواحل الجنوبية العمانية وجنوب شرق اليمن خلال الـ 12 ساعة القادمة وأن يضعف إلى الفئة الاولى بسرعة رياح من 120 إلى 130 كم/س بعد دخوله اليابسة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.