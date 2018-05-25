محمد بن راشد: التعريف بقدراتنا وطاقاتنا المبدعة يمهّد لتحقيق أهدافنا الطموحة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وتبادل سموهما، خلال اللقاء، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي التي كان سموه قد حضر إطلاقها من جانب المكتب الإعلامي لحكومة دبي مارس الماضي.

ودعا سموه اللجنة إلى مواكبة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها كل القطاعات في دبي، والوقوف على مختلف أبعادها وتفاصيلها، وقال سموه مخاطباً أعضاء اللجنة: «مسؤوليتكم كبيرة، وثقتنا بقدرتكم على الاضطلاع بها على أفضل وجه ممكن أكبر.

نجحنا في استقطاب أنظار العالم بإنجازات مشرّفة في كل المجالات ومواصلة التعريف بقدراتنا وإمكاناتنا، وما لدينا من طاقات مبدعة يمهّد لتحقيق أهدافنا الطموحة للمستقبل. توسيع دائرة التعاون مع شركائنا الحاليين وبناء شراكات جديدة حول العالم تدعمنا في سباقنا مع الزمن نحو الريادة. أهداف استراتيجية يسهم التواصل الفعّال مع الإعلام العالمي في تحقيقها».

ووجّه سموه بضرورة تعاون كل الجهات المعنية في دبي مع اللجنة لتأكيد قدرتها على الاضطلاع بمهامها، وإمدادها بكل المعلومات والبيانات المُحدّثة ضمن مختلف القطاعات، بما يعينها على صياغة رسائل واقعية مدعومة بالحقائق والأرقام حول تطورات عملية التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، وما تشمله من مبادرات وما تحرزه من نجاحات في شتى المجالات، بما لهذا التعاون من أثر في قيام اللجنة بدورها على الوجه الأمثل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: