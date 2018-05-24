محمد بن راشد يستقبل حاكم رأس الخيمة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

و تبادل سموهما خلال اللقاء التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك و إبتهلا الى الباري عز و جل أن يجعله شهر خير و رحمة و مغفرة و أن يعيده على قيادتنا المعطاءة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالسعادة و الصحة و العافية وعلى شعبنا و دولتنا بمزيد من التقدم والإزدهار إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .

كما حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الشيوخ و المسؤولين و المرافقين.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار في خيمة " أساطير " الرمضانية التابعة لفندق و منتجع أتلانتس في نخلة جميرا في دبي و دعوا الله العلي القدير أن يديم على شعبنا نعمة التكافل و التلاحم الوطني و الرخاء و الإستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة .