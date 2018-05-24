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ينحصرتأثيره في تدفق كتلة هوائية رطبة

استبعاد وصول إعصار «مكونو» للدولة

المصدر:
  • وام
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 تتوقع خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى عدم وصول الاعصار"مكونو" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما ينحصر تأثيره في تدفق كتلة هوائية رطبة تساعد على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الجنوبية..بحسب المركز الوطني للأرصاد. وناشد المركز الوطني للأرصاد الجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط وعدم تداول أو ترويج الشائعات.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن إعصار/مكونو/ المداري من الفئة الأولى يتحرك حاليا في اتجاه شمال شمال غرب بسرعة 10 كم/ س على خط عرض 13 درجة شمالاً وخط طول 55.6 درجة شرقاً ويبعد مركز الإعصار حوالي 475 كم عن مدينة صلالة ويبعد 190 كم عن جزيرة سقطرى وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 130 إلى 140 كم / س.: من المتوقع تعمق الإعصار خلال 12 ساعة القادمة إلي إعصار من الفئة الثانية حيث أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح من 155 إلي 165 كم/س ويستمر الإعصار بالتحرك شمالاً ليصل مركز الإعصار السواحل الجنوبية العمانية صباح يوم السبت الموفق 26 مايو.

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