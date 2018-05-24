محمد بن راشد: المركز الأول يليق بدولتنا ومصرون عليه

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.. الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية الإنسانية والخيرية في الدولة وذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في قصر الإمارات في أبوظبي مساء امس بحضور عدد كبير من الشيوخ والوزراء والفعاليات الاقتصادية وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المكرمين وأثنى على جهودهم وأريحيتهم، مؤكداً سموه أنه وبفضل دعم هذه المؤسسات ومساهمتها الفاعلة تمكنت دولتنا والحمد لله من تبوؤ المركز الأول وللمرة الخامسة في قائمة الدول المانحة عالمياً.

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