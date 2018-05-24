محمد بن زايد: شبابنا أمل المستقبل وثروتنا الحقيقية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في جميع المجالات، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين ب«جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار.» وهنأ سموه الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، وذلك خلال استقباله - أمس في قصر البطين - الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة واللجنة العليا للجائزة التي يترأسها العميد الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري.

وتبادل سموه التهاني معهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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