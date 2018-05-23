محمد بن راشد يكرم الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية الإنسانية والخيرية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضورسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية الانسانية والخيرية وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى قصر الامارات فى ابوظبي مساء اليوم.

وتم خلال الحفل تكريم 53 جهة انسانية ومانحة بلغت حصيلة مساعداتها الخارجية للعام 2017 قرابة 20 مليار درهم مما جعل دولة الامارات العربية المتحدة تحتل المركز الاول عالميا وللسنة الخامسة على التوالي كاكبرجهة مانحة للمساعدات الخارجية فى العالم عام 2017 وذلك وفقا للبيانات الاولية التي اعلنتها لجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.