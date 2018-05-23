محمد بن راشد يأمر بـ5 ملايين درهم دعماً لجمعية الصحافيين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمكرمة قيمتها خمسة ملايين درهم لدعم جمعية الصحافيين، وتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل في خدمة الصحافة والصحافيين في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصحافيين، والذي تم انتخابه أخيراً، برئاسة محمد الحمادي، وذلك على هامش اللقاء الرمضاني الذي نظمه، أمس، المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مدينة جميرا بدبي، حيث هنّأ سموه أعضاء المجلس بمناسبة اختيارهم لتولي مسؤولية الجمعية خلال المرحلة المقبلة، معرباً لهم عن خالص أمنياته بكل التوفيق والسداد في مهمتهم.

وأكد سموه تقديره للجمعية وإسهاماتها في تعزيز العمل الصحافي في الدولة، ودعم العاملين في الوسط وضمن مختلف مجالاته، لتكون الصحافة الإماراتية نموذجاً يحتذى في الأوساط الإعلامية العربية والعالمية.

وكذلك دورها في تحفيز مستويات جديدة من التميز في كافة مؤسساتنا الصحافية، وأيضاً لدى كوادرها للوصول إلى مستويات متقدمة من الإتقان والجودة ترقى إلى ما وصلت إليه الدولة من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويواكب حجم الإنجازات الكبيرة المتحققة على أرضها.

ودعا سموه مجلس إدارة الجمعية إلى مضاعفة العمل من أجل ترسيخ قواعد العمل الصحافي النزيه الذي طالما ميز الصحافة الإماراتية وجعلها نموذجاً في نقل الحقائق دون مواربة أو تجميل، في إطار من الالتزام المهني والأخلاقي، ما عزز من ثقة القارئ فيها كمصدر ذي مصداقية عالية للأخبار والتقارير والمعلومات.

وقد أعرب محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين، وباسم جميع أعضاء الجمعية، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتشجيع سموه الدائم للجمعية واهتمامه الكبير بالعمل الإعلامي بصورة عامة والصحافي على وجه الخصوص، وللمكرمة الغالية التي أعلن عنها سموه بدعم الجمعية بخمسة ملايين درهم.

مؤكداً أن مجلس الإدارة سيعمل على النهوض بالصحافة الإماراتية إلى مستويات جديدة من التميز، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحافية العاملة في الدولة. وقد التقطت لسموه وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الصور التذكارية في ختام اللقاء الذي حضره منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين.

* سموه:الجمعية تعزز الصحافة الإماراتية نموذجاً يحتذى

* تحفز مستويات جديدة من التميز في كافة مؤسساتنا

* دعا إلى مضاعفة الجهد لترسيخ قواعد العمل الصحافي النزيه

* الالتزام المهني والأخلاقي عزز ثقة القارئ بالصحافة الإماراتية