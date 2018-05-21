محمد بن راشد يطلق منصة الإمارات للمختبرات العلمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً عالمياً في الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية وتوفير البيئة العلمية والبنية التحتية البحثية التي تمكن العقول من ابتكار الحلول الاستباقية لكبرى التحديات التي تواجه الإنسانية، وتشكل إضافة معرفية للمنطقة والعالم، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

وقال سموه : " نطلق اليوم منصة الإمارات للمختبرات العلمية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة لتمكين الباحثين والعلماء من الوصول إلى أحدث أجهزة المختبرات العملية، وخلق بيئة للعلماء لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة النتائج العلمية .. ونحن عبر هذه المبادرة، نعلن اليوم عن تحويل الدولة إلى مختبر علمي مفتوح، ومنارة للعلوم المتقدمة وتطبيقاتها وبيئة علمية للإبداع في صناعة مستقبل الإمارات".

وتابع سموه: " نطلب من علمائنا مواصلة البحث والتطوير لترسيخ إنجازاتنا وإعادة دور المنطقة كشريك أساسي في إنتاج المعرفة، ورفع المستوى الفكري لإنتاج المعرفة ومواصلة الجهود العلمية للإرتقاء بالدولة، فرسالتنا هي سعادة الإنسان وتقدمه، والعلوم المتقدمة هي وسيلتنا لتحقيق ذلك"، مضيفاً: " كلنا ثقة بأن علماءنا وشبابنا والمجتمع العلمي في الامارات سيشكلون علامة فارقة في مسيرة المعرفة الانسانية وعلومها المتقدمة، والتي سنرى تطبيقاتها في خدمة مواطنينا وجميع المقيمين على أرض إماراتنا".