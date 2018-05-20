محمد بن زايد يعزي في شهيد الوطن سعيد محمد الهاجري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن سعيد محمد الهاجري الذي استشهد خلال مشاركته في عملية " إعادة الأمل " ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشليلة في العاصمة أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل شرف الشهادة، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن شهداء الإمارات الأبرار يسطرون مواقف عظيمة في الشجاعة والإقدام والتضحية ..معربا عن فخره واعتزازه بتضحياتهم وبمواقف أسرهم المشرفة التي تقدم أغلى ما تملك لأجل الوطن والواجب الإنساني .

وقال سموه إن القيم التي يواصل أبناء الإمارات ترسيخها في التضحية والبذل والفداء تعد صمام أمان والدرع الحصين لحماية الوطن وصون مكتسباته ليبقى عزيزا قويا وتظل رايته عالية خفاقة شامخة .