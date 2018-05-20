محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات وأولياء العهود

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي ــ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموهما.. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل سموهما - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتبادل سموهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. داعين الله تعالى أن يعيده على الجميع بموفور الصحة والعافية والسعادة.

حضر الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. داعين المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.. سائلين الله تعالى أن يكون رمضان شهر خير وبركة على الإمارات وشعبها ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ويحفظه عزيزا قويا منيعا.

ووجه سموهم التهنئة - بمناسبة الشهر الفضيل - إلى بواسل القوات المسلحة أبناء الإمارات في ساحات العز والواجب والإنسانية.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم سالمين ويبارك خطاهم ومواقفهم وجهودهم المشرفة .. معبرين عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن الأبرار وما قدموه من مواقف مشرفة لرفع راية الإمارات خفاقة في ميادين الواجب والعطاء الإنساني.

واستحضر سموهم خلال الأحاديث الودية مسيرة باني دولة الإمارات العربية المتحدة وجهوده في إعلاء صرح الاتحاد.. مشيرين إلى أن مئوية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " التي تحتفي بها الإمارات قيادة وشعبا هي محطة عبور جديدة نحو المستقبل.. مؤكدين أن ترسيخ أركان الدولة وبناء إنسانها جزء من ميراث زايد الذي يزيدنا قوة وإرادة على تعزيز المكتسبات والانجازات وصونها.

وقال سموهم إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تسير على نهج زايد الخير ومبادئه الأصيلة لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتقاليد الراسخة التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي تعد الثروة الحقيقية التي تركها الراحل الكبير وهي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات جميعا.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام صلاة المغرب.. والتي أمهم خلالها سعادة محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة إفطار تكريما لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

كما حضر المأدبة .. عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين من مدنيين وعسكريين في الدولة.