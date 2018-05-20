محمد بن راشد يؤكد ترسيخ التلاحم الوطني

تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني بشهر رمضان المبارك من عدد من الشيوخ، ورئيسة وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، ومن رجالات الرعيل الأول المتقاعدين من وزراء وضباط ورؤساء ومديري مؤسسات حكومية، إلى جانب عدد من أعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية، وذلك خلال استقباله جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور أطراف الحديث عن روحانية شهر رمضان وأهمية التواصل الاجتماعي والأسري بين أبناء وبنات شعبنا على مختلف المستويات وبين الشعب والقيادة، حتى يظل مبدأ التلاحم الوطني بين القيادة والشعب راسخاً ومترسخاً في أوساط مجتمعنا.

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