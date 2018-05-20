الحكام يتقبلون التهاني بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من جموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي عبد العزيز الغرير، ومن الوفود الثقافية والعلمية والأكاديمية ووفد الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من الفنانين المسرحيين الإماراتيين.

وأعرب جموع المهنئين عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة الإسلامية، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الدولة بدوام التقدم والازدهار.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، كبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حاكم عجمان وعمار بن حميد يتقبلان التهاني | وام

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، حيث بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع. وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع مدير ونواب وعمداء الكليات في جامعة عجمان ومجلس إدارة جامعة الخليج الطبية ومستشفى ثوبي ومديري الجامعات ورجال الاقتصاد والأعمال وأصحاب المراكز التجارية والتسويقية في إمارة عجمان وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة - في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حاكم الفجيرة ومحمد بن حمد يتقبلان تهاني جموع المواطنين

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين - بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه الليلة الماضية. فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الذي قدّم التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل.

حاكم أم القيوين وراشد بن سعود خلال تقبل التهاني برمضان

كما تلقى سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل والجاليات، الذين توجهوا إلى المولى عز وجل أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية ويعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، بمجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ.

حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود يتقبلان التهاني

ومن معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ووفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، برئاسة محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسن السبب، المدير العام. كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين وأبناء القبائل، وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.