تفاهم إماراتي صربي في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في المعرض الزراعي الخامس والثمانين، المقام في مدينة «نوفي ساد» الصربية، ووقع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والتشجير وإدارة المياه الصربية، بحضور مبارك الظاهري، سفير الإمارات لدى جمهورية صربيا، لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، وتبادل أفضل الخبرات والمعلومات والممارسات والتكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية، وزيادة التعاون التقني في هذه المجالات كافة، وبالأخص في تربية الحيوانات والأسمدة والري.

وشملت زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا، تفقد مشروع محطة «شيبوك 1» لطاقة الرياح، الذي تنفذه وتطوره شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وأطلع المهندس أحمد العوضي، مسؤول المشروع، الوفد على مراحل سير العمل في المشروع الذي من المقرر الانتهاء من إنشائه في النصف الأول من 2019، ليكون أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح في صربيا وغرب البلقان، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 158 ميجاواط.

وركز معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته خلال افتتاح المعرض الزراعي الخامس والثمانين على أهمية التعاون الدولي في دعم القطاع الزراعي لتطوير منظومة الآلات والتكنولوجيا التي يعتمد عليها، والأساليب الابتكارية في الزراعة التي من دورها زيادة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية للبيئة.

وقال معاليه: «إن تداعيات التغير المناخي التي يواجهها العالم حالياً، التي تسببت في تغير طبيعة الطقس والمناخ في دول عدة، شكلت تحدياً مهماً لقدرة المجتمعات على تحقيق أمن وتنوع غذائي، ونتيجة لذلك يعاني الملايين حالياً من سوء التغذية ونقص الغذاء، لذا يجب تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذا التحدي المهم، وتطوير منظومة مستدامة للزراعة».