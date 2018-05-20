رئيس وزراء أثيوبيا يزور مدينة مصدر

زار الدكتور أبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مدينة مصدر بأبوظبي أمس، وكان في استقباله معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ويوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، وبدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، إلى جانب مجموعة من المديرين في «مصدر».

وجرى إطلاع الدكتور أبي أحمد، على مهمة شركة «مصدر» المتمثلة في ترجمة رؤية أبوظبي الرامية إلى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة ضمن الأسواق العربية والعالمية.

مشاريع

واستعرض مسؤولون من «مصدر» أمام معاليه محفظة مشاريع الشركة الواسعة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تشمل محطة (شمس1)، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند تدشينها في مارس 2013، ومصفوفة لندن، التي لا تزال أكبر محطة عاملة لطاقة رياح البحرية في العالم، والمشروع الأول من المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاواط من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

كما تم إطلاع ضيف البلاد على التقدم الجاري في مدينة مصدر، التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة، والفيلا المستدامة النموذجية التي تقدم حلولاً عملية ومنخفضة التكلفة لتعزيز كفاءة استهلاك المياه والطاقة ضمن المنازل، وتعرف الدكتور أحمد على استثمارات الشركة في مجال التنقل المستدام، وقام بجولة قصيرة بإحدى مركبات «نظام النقل الشخصي السريع» المميز ضمن مدينة مصدر. واطلع معاليه أيضاً على الحافلة المستدامة التي يجري تصميمها وتصنيعها محلياً.

وختم رئيس الوزراء الأثيوبي جولته بزيارة بعض المختبرات المتقدمة التي يوفرها معهد مصدر، الذي يندرج ضمن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

مغادرة

وغادر الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية البلاد أمس بعد زيارة عمل للدولة. وكان في وداعه في مطار البطين بأبوظبي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.