طحنون بن محمد يعزي محمد مطر الكعبي في وفاة والدته

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين - مساء أمس - واجب العزاء إلى الدكتور محمد مطر الكعبي، في وفاة المغفور لها والدته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الهيلي خليف بمدينة العين. قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان. وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.