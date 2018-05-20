العلماء ضيوف رئيس الدولة يدعون لاستثمار رمضان في الطاعات

ألقى العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة عدداً من الدروس والمحاضرات في المساجد ومجالس الأحياء والمؤسسات حظيت بمتابعة وإشادة كبيرة من الجمهور الذي ثمن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تثري نفحات هذا الشهر الفضيل.

وحاضر العلماء - ضمن البرنامج اليومي الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإشراف من وزارة الشؤون الرئاسة - حول «رمضان غنيمة المؤمن» داعين إلى استثمار الشهر الكريم بالطاعات وقراءة القرآن طمعاً في نيل الأجر والثواب المضاعف والحرص على تنمية العلاقات الاجتماعية من خلال صلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين ودعم الجمعيات الخيرية في الدولة، حيث توزعت المحاضرات داخل جزيرة أبوظبي وخارجها.

وحاضر الدكتور عبده إبراهيم في مسجد هامل بن خادم الغيث بأبوظبي، والدكتور علي مصطفى الزيني في المركز الوطني للتأهيل، وقدمت الدكتورة كلثومة دخوش محاضرة للنساء في مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالباهية.

ويتضمن برنامج العلماء الضيوف دروساً ومحاضرات بلغات مختلفة، فقد حاضر بلغة الأوردو سيد محمد جفري موثو كوياثنجال في مسجد عبد الخالق عبد الله خوري بأبوظبي، ومحمد فاروق عبد الجليل مسليار بمسجد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

و ألقى الدكتور ياسين محمد طه أحمد البدوي درساً بمسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة الفلاح بأبوظبي.