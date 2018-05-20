حكومة المملكة المتحدة تسهم بمليون جنيه إسترليني لصندوق «آخر ميل»

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستسهم بمبلغ مليون جنيه استرليني لصندوق «آخر ميل» وهي مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أعلن عن هذه المساهمة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت خلال لقائه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وقال الوزير أليستر بيرت بعد اللقاء «أنا سعيد للإعلان عن مساهمة بريطانيا بمبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين درهم) في صندوق «آخر ميل» للمساعدة على القضاء على الأمراض المدارية المعدية وبالتالي رفع المعاناة عن الناس والقضاء على الآلام والتشوهات المرافقة لهذه الأمراض».

وتابع: إن المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مساهمتان كريمتان في مجال المساعدات الدولية، وهذا مثال ممتاز لكيفية عمل الدول معاً من أجل استخدام خبراتهم في مجالات التنمية والمساعدات لتحسين حياة سكان العالم الأكثر فقراً.

يذكر أن صندوق «آخر ميل» يحظى بدعم شخصي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومؤسسة بيل جيتس حيث تعمل المبادرة في سبع دول هي تشاد، ومالي، وإثيوبيا، والنيجر، والسودان، والسنغال، واليمن وتركز على مرضين هما داء الفيلاريات اللمفاوي والعمى النهري.