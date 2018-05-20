موافقات إلكترونية لإسعاف المنشآت الصحية الخاصة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بشأن إصدار الموافقات إلكترونياً لمركبات الإسعاف للمنشآت الصحية الخاصة، وذلك في إطار استراتيجية التعاون المشترك التي تنتهجها الهيئة مع دوائر حكومة دبي كافة، وتبادل المعلومات والمعارف في المجالات ذات الصلة.

وقد وقع المذكرة في المبنى الرئيسي للهيئة كل من عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجانبين.

وقال عبدالله يوسف آل علي: «إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على التعاون المثمر مع دوائر حكومة دبي بما يحقق المصلحة لمتعاملي الأطراف كافة، وللمجتمع بشكل عام»، موضحاً أن المذكرة تقضي بمنح مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف صـــلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني «SDDI» لإصدار الموافقة إلكترونياً لمركبات الإسعاف للمنشآت الصـــــحية الخاصة، وذلك في إطار قوانين وتشريعات الهيئة التي تحكم هذه الخـــدمة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لكوادر المؤسسة على آلية تشغيل النظام.

وأكد أن النظام الإلكتروني سيوفر الوقت والجهد للمنشآت الصحية الخاصة الراغبة في الحصول على شهادات عدم الممانعة ما يسهم في تسهيل الإجراءات لإنجاز خدمات الترخيص إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة لتقديم الأوراق ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير الخدمات وحكومة بلا أوراق لعمل بيئة عمل خالية من الورق بالكامل ويسهم في تقليص واختصار الإجراءات الخاصة بهذه الخدمة، وهو ما يصبّ في استراتيجيات الهيئة الرامية إلى تكامل الخدمات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الهيئة.

من جانبه، عبّر خليفة بن دراي عن سعادته بالتعاون المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات في المجالات ذات الصلة، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعمل كثيراً على تسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للمنشآت الصحية الخاصة، فضلاً عن تقليل الوقت المستغرق في إنجازها مقارنة بالوضع السابق، وأن التنسيق مع الهيئة يجسّد نموذجاً معتبراً عن تكامل الخدمات بين دوائر حكومة دبي، ما يصبّ في مصلحة المجتمع ويحقق تطلعات الفئات المستفيدة من خدماتنا وخدمات هيئة الطرق والمواصلات.