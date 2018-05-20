27 تفاهماً في الدفعة الرابعة لمسرعات المستقبل

أسفرت الدفعة الرابعة لمسرعات المستقبل التي اختتمت أعمالها ونظمتها مؤسسة دبي للمستقبل بعنوان «نصنع المستقبل معاً»، عن توقيع 27 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات محلية وعالمية من القطاع الخاص، تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل، ومنصة لاختبار الحلول والتقنيات التي ترسم ملامح غدٍ أفضل للإنسانية.

ووقعت 73% من الشركات المشاركة في الدفعة الرابعة والبالغ عددها 37 شركة اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجهات الحكومية المشاركة في هذه الدورة والبالغ عددها 12.

وأكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال حفل اختتام الفعاليات الذي نظمته المؤسسة، أن مسرعات دبي المستقبل حريصة على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة في استشراف التحديات المستقبلية، لدعم جهودها ودورها المحوري في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية في دبي، وابتكار الحلول المناسبة لها.

مطر الطاير وخلفان بلهول خلال حفل الختام

حضر حفل الختام الذي نظمته المؤسسة واستعرضت الجهات فيه ما تم إنجازه خلال فترة التحدي، معالي حميد محمد عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وداوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي، ومطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسامي أحمد ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام إدارة الإقامة شؤون الأجانب في دبي، ود. عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وعبدالله المانع مدير عام منطقة دبي، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وعبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من كبار الشخصيات في الجهات الحكومية والخاصة.

حلقة وصل

من جانبه قال سعيد الفلاسي مدير تنفيذي لمنصات المستقبل إن مسرعات دبي المستقبل تعتبر حلقة وصل ما بين الجهات الحكومية والشركات الابتكارية العالمية، التي يتم استقطابها لخلق منصة للتعاون بين الطرفين، لافتاً إلى أنه تم توقيع 73% من الشركات المشاركة في الدفعة الرابعة لمسرعات دبي المستقبل مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات في مشاريعها الابتكارية وتذليل العقبات وتقديم حلول لتحديات المستقبل.

مشاركون

وضمت الجهات المشاركة في الدفعة الرابعة لمسرعات دبي المستقبل: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، اتصالات ديجيتال، شركة دو، مكتب دبي الذكية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، اقتصادية دبي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

خفض الجرائم

وعرضت شرطة دبي التحديات المستقبلية التي عملت عليها في المسرعات، والتي غطت محورين هما خفض عدد جرائم العنف بنسبة 25% بحلول عام 2021، وتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم عملية صنع القرار، فيما استعرضت بلدية دبي تحديات تتمثل في إدارة خدمات الصحة العامة والتي تشمل الاكتشاف المبكر لآفات الصحة العامة الفعالة بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت هيئة الصحة بدبي، تحدي زيادة معدل وعي المرضى وإجراءات الوقاية والتعامل مع الأمراض.

متطلبات مستدامة

وقدمت هيئة الطرق والمواصلات عرضاً حول تحديات تمثلت في استكشــاف متطلبــات مســتدامة ومتكاملــة «للبنية التحتية» لاختبار وتشــغيل النقــل الذاتــي والكهربائــي. وتناولت اتصالات ديجيتال تسريع تحويل عمليات شركة اتصالات إلى الرقمية. واستعرض مكتب دبي الذكية تحدي تعزيز السلوك لزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية الحكومية بنسبة 25%.

في السياق ذاته، استعرضت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في قطاع المبادرات الإنسانية تحديات تمثلت في إيجاد فرص عمل للاجئين، واستخدام التكنولوجيا لتحسين سبل معيشتهم وابتكار حلول لمياه الصرف الصحي لمؤسسة سقيا الإمارات، وتطوير حلول استخدام الطاقة الشمسية في وحدات إنتاج أو تصفية أو تنقية أو تحلية المياه.