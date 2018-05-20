محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، التهاني من عدد من الشيوخ ورئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن رجالات الرعيل الاول المتقاعدين من وزراء وضباط ورؤساء ومديري مؤسسات حكومية، إلى جانب عدد من أعيان البلاد والفاعليات الاقتصادية بالدولة، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد ولقيادتنا ودولتنا العزيزة اطراد التقدم والرخاء والاستقرار، راجين الله تبارك وتعالى ان يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل سوء، ويحمي دولتنا من كل مكروه، وان يجعل هذا الشهر الفضيل شهر الخير والاحسان والتكافل والتسامح على شعبنا ومجتمعنا، امين يا رب العالمين.

وقد تجاذب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور أطراف الحديث حول روحانية شهر رمضان وأهمية التواصل الاجتماعي والاسري بين ابناء وبنات شعبنا على مختلف المستويات، وبين الشعب والقيادة حتى يظل مبدأ التلاحم الوطني بين القيادة والشعب راسخا ومترسخا في أوساط مجتمعنا تتناقله الاجيال جيلا بعد جيل وتؤمن به كثقافة وإرث انساني لا يمكن نسيانه مع مرور الزمن.