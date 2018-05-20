«شرطة دبي» تحصد جائزة الجمعية الأميركية للجودة

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول لأفضل دراسة مُقدمة لجائزة الجمعية الأميركية للجودة، والتي تمحورت حول أفضل التجارب التطبيقية في مجال الأدلة وعلم الجريمة الجنائية، حيث استعرضت تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في تطبيق منهجية 6 سيجما في الاستخدام الأمثل للحمض النووي الرايبوزي «دي إن إيه» في عملية الكشف عن هوية منفذي الجرائم وتوفير الأدلة الدامغة للجهات القضائية.

وتسلّم العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، بحضور الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، والنقيب خالد المزروعي، الجائزة من الجمعية الأميركية للجودة، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر العالمي للجودة الذي نظمته الجمعية في ولاية سياتل.

أفضل دراسة

وجاء فوز ورقة عمل شرطة دبي بالمركز الأول بعد حصولها على أعلى تصويت من قبل المشاركين في المؤتمر كأفضل دراسة مُقدمة بعد منافسة مع 24 ورقة عمل ودراسة عرضتها مؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص من عدة دولة مشاركة من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة الأميركية والهند والمكسيك والأرجنتين.

وعن الجائزة، أكد المعلا أن القيادة العامة لشرطة دبي شاركت فيها بناءً على توجيهات سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف المنافسة إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الجودة وتبادل الخبرات والتجارب مع الخبراء على مستوى العالم في مجال الجودة والتميز.

وأشار إلى أن أهمية الجائزة تنبع من كونها صادرة عن مؤتمر عالمي يحضره أفضل الخبراء العالميين في مجال الجودة والتميز في العمل الإداري والمؤسسي، ويعتبر من أكبر المؤتمرات العالمية التي تناقش كافة التطبيقات والأفكار والابتكارات المتعلقة بمنهجيات الجودة والتميز، مبيناً أن المؤتمر يتضمن هذا العام مشاركة أكثر من 3 آلاف مُشارك ومُختص في مجال الجودة، وشهد عرض أهم التجارب الناجحة في تطوير الأداء في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات.

بدوره، أكد الرائد الدكتور راشد الغافري أن دراسة شرطة دبي ناقشت أفضل التطبيقات المستخدمة في مجال علم الأدلة الجنائية وكشف الجريمة باستخدام الـ«دي إن إيه»، حيث تطرقت إلى تطبيق شرطة دبي لمنهجية 6 سيجما في التطوير والتحسين في عملية الاستخدام الأمثل لأدلة «دي إن إيه» في كشف الجرائم.

وأضاف أن الدراسة الغنية استعرضت كيفية تطبيق منهجية 6 سيجما في الحصول على أفضل التجارب الإدارية في الاستخدام الأمثل لعينات الـ«دي إن إيه» المتوافرة لدى شرطة دبي.