«نيابة دبي» تحوز جائزة «أفكار عربية»

حصلت النيابة العامة بدبي على جائزة «أفكار عربية»، التي تنظمها مجموعة دبي للجودة، عن مبادرة «نبراس» فئة التعليم، واستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس فريق مبادرة «نبراس»، وأعضاء الفريق، وأشاد النائب العام بالجهود الكبيرة والمتميزة التي نال الفريق على إثرها المركز الأول، معتبراً أن الفوز بالجائزة يعكس مدى حرص النيابة على تقديم وتنفيذ الأفكار الخلاقة والمبدعة، وحرصها على تطبيق آليات الإبداع وأداوت الابتكار في العمل الحكومي.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار عبدالله محمد كليب، المحامي العام الأول، رئيس النيابة المدنية، والمستشار محمد رستم بوعبدالله، المحامي العام.