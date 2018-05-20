إطلاق مشروع إحلال شارع الشهداء وإنشاء «الحمرانية» الجديد

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عدداً من مشاريع البنية التحتية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة برفع جودة شبكة الطرق وربط مختلف مناطق الإمارة بشبكة طرق حديثة تسهل حركة المركبات، وتدعم النمو في مختلف القطاعات، وخصوصاً السياحية والتجارية لتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة لـ«البيان» أن الدائرة باشرت تنفيذ مشروع إحلال 7 كيلومترات على شارع الشهداء في المنطقة الواقعة بين ميدان الطويين وميدان الساعدي، التي تضررت نظراً للحركة الكثيفة من الشاحنات، حيث يتضمن المشروع إزالة طبقات الإسفلت بعمق متر واحد وتدعيم التربة من جديد ووضع طبقات إسفلت وفق أعلى المواصفات العالمية التي تم استخدامها في المراحل الأخرى من الطريق الذي يمتد إلى أكثر من 21 كيلومتراً في الاتجاهين.

وأضاف: يتضمن المشروع إجراء تحويلات على الطريق لحركة سير المركبات بتركيب لوحات ارشادية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات في رأس الخيمة للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيستغرق ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الطريق تمت إنارته بواسطة أجهزة الجينريتور بطول 12 كيلومتراً لإنهاء مشكلة الظلام التي كانت تواجه قائدي المركبات ليلاً.

وكشف الحمادي عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء طريق جديد بطول 3 كيلومترات لربط منطقة الحمرانية مع طريق الشهداء، لافتاً إلى أن طريق الشهداء يعتبر من أهم الطرق الحيوية التي تربط رأس الخيمة بالمناطق المجاورة، وذلك مع ارتباطه بمشروع الطريق الدائري المتوقع إنجازه الفترة المقبلة وشارع السيراميك عبر مخرج 119 وشارع الإمارات، إضافة إلى أن الطريق يضم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي.

طرق داخلية

وأوضح مدير عام الدائرة، أن الطرق الداخلية التي ستشهد إحلالا خلال الفترة المقبلة تشمل الطريق بين دوار الهدف إلى دوار سوق السمك بمنطقة المعيريض، كما سيتم إحلال الطريق الممتد من دوار الهدف بالاتجاه إلى مدينة الرمس وتطوير الجزيرة الوسطية بزراعتها.

14 مسجداً

وأوضح الحمادي، أن الدائرة بدأت مبكراً تنفيذ تطوير 14 مسجداً ومصلى في مناطق الإمارة استعداداً لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر، حيث تم تطوير المناطق المحيطة في 12 مسجداً.

5 عبارات

وأشار إلى أن مشاريع إنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار بمناطق الأودية الجبلية تمثل أولوية للقيادة الرشيدة لضمان سلامة الأهالي وعدم قطع الطرق خلال مياه الأمطار في فصل الشتاء أمام المركبات القادمة للاستمتاع بالأجواء على قمة جبل جيس، والذي يعد الوجهة الأولى للعائلات خلال الأجواء الشتوية، لذلك تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من إنشاء عبارة جديدة على الطريق المؤدي إلى القمة الجبلية، وجار تنفيذ 4 عبارات جديدة إضافية على نفس الطريق، بهدف تحويل المياه إلى المناطق المنخفضة والاستفادة منها في رفع المنسوب الجوفي.

إنارة الطرق

وأوضح الحمادي، أن الدائرة حلت مشكلة الشوارع المظلمة من خلال تنفيذ مشروع لإنارة شارع جامعة الاتحاد بواسطة جهاز الجينيريتور، حيث يعتبر الطرق من الشوارع الحيوية التي تربط شارع الشيخ محمد بن زايد بمناطق الظيت وعوافي وصولاً إلى مجمع مدارس الإمارات الوطنية الدولية الحديثة، حيث شهد الطريق افتتاح ميدان «شكراً محمد بن زايد».

كورنيش القواسم

وكشف الحمادي عن إطلاق مشروع جديد لتطوير منطقة كورنيش القواسم ضمن المشاريع التطويرية للبنية التحتية في مناطق الإمارة، ويتضمن المشروع إحلال الجدار الخرساني بسور حديدي تجميلي جديد بطول الكورنيش، واستبدال المقاعد الخشبية بمقاعد صديقة جديدة بطول 3 كيلومترات، بالإضافة لتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء مسار الجري الرياضي، بإضافة 1 كيلومتر إلى 1800 المسافة الحالية، ليصل المسار إلى 2.8 كيلومتر.