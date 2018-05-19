الحكام يستقبلون جموع المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر مساء أمس مقدمين التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الفضيل.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة مع الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية. وعبر جموع المهنئين عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية ويديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرقي.

حاكم عجمان وعمار النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عبدالرحمن العويس

عجمان

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - في قصر الزاهر مساء امس - التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات.

حاكم الفجيرة ومحمد بن حمد خلال استقبال المهنئين

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة.. داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حاكم أم القيوين وراشد بن سعود خلال تقبل التهاني

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين - بقصر سموه الليلة الماضية وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تلقى صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات - بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة - من الشيوخ ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء القبائل الذين أعربوا عن أمنياتهم لسموه موفور الصحة والعافية.

حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود خلال استقبال المهنئين

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة - جموع المهنئين الذين توافدوا أمس على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل.

كما تقبل سموهما التهاني من أعضاء ومنتسبي جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف برئاسة ناصر حسن الكاس آل علي رئيس مجلس الإدارة ومن موظفي هيئة إذاعة رأس الخيمة برئاسة الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام الإذاعة ومن أعضاء ومنتسبي جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح برئاسة خميس سليمان الصغير رئيس مجلس الإدارة.