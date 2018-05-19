حمدان ومكتوم بن محمد يعزّيان في وفاة مطر الكتبي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم مطر بن غدير محمد الكتبي.

فقد زار سموه مساء أمس يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - خيمة العزاء في منطقة نزوى في دبي.. وقدم سموهما خالص عزائهما ومواساتهما إلى أنجال وذوي الفقيد.. وتوجها إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

مكتوم بن محمد خلال تقديم واجب العزاء

مكتوم بن محمد خلال تقديم العزاء لأنجال وذوي الفقيد

أحمد بن محمد خلال تقديم العزاء

كما قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء بوفاة مطر بن غدير محمد الكتبي.

وزار سموه خيمة العزاء في منطقة «نزوى» في دبي مساء أمس وقدم صادق عزائه ومواساته لأنجال الفقيد وذويه، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».