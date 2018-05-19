رئيس فيتنام يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

تسلم رئيس جمهورية فيتنام شان داي كوانغ أمس، أوراق اعتماد عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة الجديد لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة هانوي، نقل السفير للرئيس الفيتنامي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب فيتنام بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الفيتنامي سفير الدولة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من الازدهار والنماء.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبر الرئيس الفيتنامي عن ارتياحه للمستوى الحالي للعلاقات، وأكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الإمارات في شتى المجالات بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للشعبين.