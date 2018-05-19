الإمارات تشارك بالقمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي في جنيف

شاركت دولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي (من أجل الصالح العام) المنعقدة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف. وترأس وفد الدولة المشارك معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بحضور عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف. وفي كلمته أمام القمة أبرز معالي عمر بن سلطان العلماء، دور الإمارات في قيادة الحراك العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، فيما يصب في المصلحة العامة للمواطنين بمختلف دول العالم.