ملك البحرين يستقبل سفير الدولة

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، في قصر الصخير، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، للملك خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء.

من جانبه حمل ملك البحرين، سفير الدولة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.

وقدم سفير الدولة التهاني والتبريكات لملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات. وقد بادل ملك البحرين، سفير الدولة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات مملكة البحرين.