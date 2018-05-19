بدء التسجيل بمركز تطوير ذوي متلازمة داون في دبي

أعلنت جمعية الإمارات لمتلازمة داون فتح باب التسجيل في مركز تطوير ذوي متلازمة داون التابع لها للعام الدراسي المقبل 2018/‏‏2019 حتى منتصف يوليو المقبل وذلك في مقرها بمنطقة القصيص بدبي.

وأوضحت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون أن مركز التطوير يسعى إلى تقديم خدمات نوعية في مجال الإرشاد الأسري والتدخل المبكر والتربية الخاصة وتعديل السلوك والخدمات المساندة من خلال جلسات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام بالإضافة إلى الفصول التعليمية والتأهيلية.

وقالت إن التسجيل متاح لتلقي جميع الخدمات بما فيها فصول التدخل المبكر للفئة العمرية من ثلاث إلى خمس سنوات مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى تأهيل ذوي متلازمة داون في مرحلة التدخل المبكر تمهيداً لدمجهم في مدارس التعليم العام.

وأعلنت عن فتح فصل جديد للفئة العمرية من ست إلى ثماني سنوات حيث إن هناك الكثير من الأبناء من ذوي متلازمة داون الذين تجاوزت أعمارهم ست سنوات ويتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام وهم بحاجة إلى توافر خدمات الفصول التأهيلية لهذه الفئة العمرية.

وأوضحت الدكتورة جعرور أن المركز يضم فريقاً متعدد التخصصات من ذوي الكفاءة والخبرة المميزة يقدم أفضل المناهج والاختبارات المقننة على البيئة الإماراتية، لافتة إلى تضافر الجهود من أجل ضمان تزويد الأبناء بأفضل الخطط التربوية الحديثة تمهيداً للدمج.من جانبها ذكرت نوال ناصر نائبة رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تسعى إلى تقديم كافة الخدمات النوعية لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وتمكينهم ودمجهم وتقديم الإرشاد الأسري والدعم النفسي والتقليل من الضغوط النفسية على أولياء الأمور وتوعيتهم وتدريبهم وتزويدهم بأفضل أساليب التعامل.