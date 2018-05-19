«نقل أبوظبي» تتعرّف إلى تجربة الشرطة في الذكاء الاصطناعي

تعرّف وفد من دائرة النقل في أبوظبي إلى تجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة البحث والتطوير واستشراف المستقبل.

وكان العقيد خلفان عبدالله المنصوري نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في استقبال الوفد برئاسة منال أحمد الحاشدي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وإدارة الأداء بحضور المقدم سليمان محمد الكعبي مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز «الاستراتيجية».

وتعزز الزيارة التعاون مع الدوائر الحكومية بما يحقق البرامج والأهداف المشتركة لتطوير العمل والأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات وأحدث المستجدات والتجارب العالمية.