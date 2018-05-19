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شرطة عجمان تستعرض جهودها في نشر ثقافة التسامح

المصدر:
  • عجمان - وام
التاريخ:

محمد السويدي مقدماً العرض | من المصدر

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شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بمشاركة نحو ألف من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، حيث استعرضت جهودها في نشر ثقافة التسامح.

ويهدف المنتدى، إلى تهيئة آلية لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تعزيز جودة الحياة والسعادة في دولة الإمارات.

وجاءت مشاركة القيادة العامة لشرطة عجمان من خلال العرض الذي قدمه الرائد الدكتور محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان عن تجربة مبادرة «التسامح سر السعادة.. لمجتمع متسامح مترابط متلاحم».

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