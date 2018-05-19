الإمارات تشارك في مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي حول فلسطين

تشارك دولة الامارات في مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي بخصوص التطورات الاخيرة في فلسطين، والتي انعقدت اليوم في اسطنبول.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة ويضم يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وخليفة شاهين المرر، سفير الدولة في انقرة وخليفة المرزوقي، قنصل عام الدولة في اسطنبول.

وألقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة الدولة التي اكدت فيها ان دولة الإمارات العربية المتحدة تدين بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط العشرات من الفلسطينيين في مظاهرات سلمية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم الذي افتتحت فيه السفارة الأمريكية رسميا في مدينة القدس المحتلة واستنكارها الشديد لاستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتجدد موقفها الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت التزام دولة الامارات بدعم الشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية والتعليمية والاجتماعية، وذلك من منطلق التوجه الإنساني وتضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين.

وأشارت معاليها الى إعلان دولة الإمارات عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي مواصلة دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على بطلان القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إليها لمخالفته لكافة قرارات الشرعية الدولية التي سبق لأمريكا ذاتها المشاركة في إصدارها بالإضافة الى ضرورة بذل الجهود تجاه وقف العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وكانت دولة الامارات أعلنت في وقت سابق عن تقديم 70 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني منها 20 مليون دولار للأوقاف الاسلامية في القدس و50 مليون دولار لوكالة الانروا.

وفي ختام القمة تم اعتماد مشروع البيان الختامي الصادر عن القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة ردا على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين والذي تضمن الاشادة بدور الكويت في تقديمها لمشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين الى مجلس الامن.

وطالب البيان باسم جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على ادانة القرار الامريكي بنقل السفارة الامريكية الى القدس مما من شأنه تهديدا لعمليات السلام.

وأكد البيان اهمية اجراء تحقيق دولي في جرائم اسرائيل تجاه الفلسطينيين العزل.. كما دعا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن الدولي الى الوفاء بالتزاماته الدولية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين.

كما طالب المشاركون مجلس الامن الدولي والجمعية العامة والامين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ما ارتكبته اسرائيل من مجازر بحق الفلسطينيين بالإضافة الى المطالبة بتوفير حماية دولية للسكان الفلسطينيين.