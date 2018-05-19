شرطة دبي تنظم محاضرة حول التعامل مع الأزمات والكوارث

نظمت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، ممثلة بإدارة الأزمات والكوارث، محاضرة توعية حول كيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمات والكوارث لطالبات مدرسة العوير للتعليم الأساسي للبنات في إمارة دبي، وذلك ضمن خطة سنوية تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة لتعزيز التوعية حول كيفية مواجهة حالات الأزمات والكوارث حال وقوعها في الإمارة، وهو ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في بناء مدينة أكثر أمناً وسلامة.

وقدم المحاضرة المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبدالله راشد المعلا، رئيس قسم إدارة الحدث في إدارة الأزمات والكوارث، مؤكداً أن هدف القيادة العامة لشرطة دبي من المحاضرة هو تثقيف وتوعية طلاب المدارس في إمارة دبي لكيفية التعامل الأمثل أثناء حالات الأزمات والكوارث حال وقوعها، من أجل خلق أجيال لديها الوعي الكافي بالمهارات والمعارف الضرورية حيال مواجهة الأزمات والكوارث لتمكنهم من حماية أنفسهم ومجتمعهم في المستقبل.

وأوضح أن المحاضرة اشتملت على معلومات وتعليمات تفصيلية حول كيفية التصرف المناسب أثناء حدوث عواصف رعدية أو زلازل، أو انقطاع في التيار الكهربائي، واستفاد من المحاضر 105 طالبات من المدرسة، وتفاعلن بإيجابية مع موضوع المحاضرة حيث قدمن العديد من الأسئلة.

وفي الختام تم توزيع جوائز تذكارية وتقديم درع تذكارية لزينب عبدالله مديرة المدرسة.