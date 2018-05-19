«ترخيص أبوظبي» تحدد مراكز الخدمات ومواعيد الفحص الفني في رمضان

حدد قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مواعيد العمل في محطات خدمة الفحص الفني التي تتبع لمديرية ترخيص الآليات والسائقين، ومراكز الخدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات خلال شهر رمضان المبارك، للتسهيل على المتعاملين بتوفير الخدمات.

وتكون مواعيد العمل خلال الشهر الفضيل على مدار 24 ساعة في محطتي مبنيي السلامة في أبوظبي، ومصفح وتكون مواعيد العمل في مركز فحص وترخيص السائقين «مصفح» من الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

فيما يكون في محطة الفحص الفني «ثقيل وخفيف» أبوظبي، من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً لغاية السادسة مساء، ويكون العمل في محطة الفحص الفني ثقيل يوم السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

أما في مدينة الظفرة، فيكون العمل في جميع محطات الفحص الفني «ثقيل وخفيف» من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحاً، ولغاية 3 مساءً، فيما يكون في محطة الفحص الفني بمدينة زايد من الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساء.

وفي مدينة العين، يكون عمل الفحص الفني «خفيف وثقيل» من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، فيما يكون في محطة الفحص الفني في فلج هزاع على مدار 24 ساعة. وفِي محطتي الفحص في رماح والوقن من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساءً.

وبالنسبة لمراكز الخدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات خلال الشهر الفضيل تكون مواعيد العمل، كالتالي: مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بأبوظبي في الفترة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساء، مركز خدمة المتعاملين بالعين في الفترة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، مركز خدمة المتعاملين بالظفرة في الفترة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهراً.